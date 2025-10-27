الكتلة الوطنية: المجلس ليس دمية بيد الرئيس بري

صدر عن الكتلة الوطنيّة، بيان، دعت فيه إلى مقاطعة الجلسة التشريعيّة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري غدا، “إذ تأتي هذه الدعوة في وقت يتجاهل فيه المجلس النيابي أولويات الناس، وأبرزها قانون الانتخاب وضمان حق المغتربين بالاقتراع الكامل”.

وأكدت "الكتلة"، "ان المجلس النيابي ليس ملكا لأحد واستمرار رئيس المجلس في الدعوة إلى جلساتٍ خالية من القضايا الإصلاحيّة والاستحقاقات الدستوريّة هو استخفاف بالمؤسّسة التشريعيّة وبحقّ اللبنانيّين، معلنة ان

وأكدت “الكتلة”، “ان المجلس النيابي ليس ملكا لأحد واستمرار رئيس المجلس في الدعوة إلى جلساتٍ خالية من القضايا الإصلاحيّة والاستحقاقات الدستوريّة هو استخفاف بالمؤسّسة التشريعيّة وبحقّ اللبنانيّين، معلنة ان “المجلس ليس دمية بيد الرئيس بري”….