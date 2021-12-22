الأربعاء 18 جمادى الأولى 1443 ﻫ - 22 ديسمبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الكتلة الوطنية: سقطت الصفقة وانقلب منطق المحاصصة على أصحابه

منذ 28 دقيقة
الكتلة الوطنية

الكتلة الوطنية

A A A
طباعة المقال

أشار حزب “الكتلة الوطنية اللبنانية” في بيان، إلى “سقوط الصفقة، التي كان عنوانها المشترك تهرب المنظومة من مسؤوليّتها أمام القضاء والناس، والتي كان عرابوها من جهة أولى حركة أمل وحزب الله لكف يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن التحقيق بمسؤولية الوزراء والنواب في تفجير مرفأ بيروت، ومن جهة أخرى، رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لحرمان المغتربين من حقهم في التصويت، بالتساوي مع المقيمين وحقهم في معاقبة المنظومة المسؤولة عن الأزمة الحالية في صناديق الاقتراع”.

اضاف: “سقطت الصفقة لأن أطرافها أضعف اليوم من القيام بأي تنازل لصالح الطرف الآخر فيها، خوفا من خسارة ما تبقى لهم من مصداقية أمام الناس، وهم الذين فقدوا شرعيتهم بعد ثورة 17 تشرين والأزمة غير المسبوقة التي يعرفها لبنان”.

وتابع: “سقطت التسوية بين الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر في المجلس الدستوري، ويبقى التيار هو القاسم المشترك بين اتفاقات مار مخايل ومعراب والتسوية الرئاسية، والتي كان عنوانها دائما الشعبوية والتخلي عن المبادئ. التيار، الذي يدعي المظلومية، هو نفسه الذي استغنى عن السيادة، والذي يزعم حماية حقوق المسيحيين. والآن، يريد إقناعنا بشخص رئيسه أنه حريص على حقوق المغتربين، في حين أنه يريد حرمانهم من حق التصويت للـ128 نائبا وأن يسقط المبدأ الدستوري القائم على المساواة بين جميع المواطنين”.

وختم: “نعم، لقد انقلب منطق المحاصصة وتفريغ المؤسسات على أصحابه وأصبحوا أعجز من إنقاذ أنفسهم عبر تسويات باتت مرفوضة لدى اللبنانيات واللبنانيين، الذين انتصروا لحقهم في محاسبة المنظومة المجرمة والفاسدة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    توقيف
    توقيف 154 شخصاً بجرم دخول البلاد خلسة وتهريب أشخاص
    توقيف
    منفذا عملية السطو المسلح على بنك في الزلقا في قبضة “المعلومات”
    نجيب ميقاتي
    ميقاتي: للتشدد في تطبيق اجراءات الوقائية للحد من كورونا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    المدرسة تصفح الحصان بلا رحمة
    فيديو.. بريطانية ضربت الحصان بلا رحمة فانقلبت حياتها رأسا على عقب
    شامل روكز
    كيف علّق شامل روكز على سقوط الطعن “العوني”؟
    رياض سلامة
    رياض سلامة: سعر 1507 ليرات للدولار المعتمد رسمياً “لم يعد واقعياً اليوم”