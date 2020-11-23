استمع لاذاعتنا

الكتلة الوطنية: قريبا سيحين موعد تحرير مجلس النواب

منذ ساعة واحدة
الكتلة الوطنية

الكتلة الوطنية

A A A
طباعة المقال

اعتبرت “الكتلة الوطنية” ان “لبنان الذي نال استقلاله عام 1943، سرعان ما اصطفت الأحزاب الطوائف فيه مع الخارج، يستقوي بعضها على بعض منذ العام 1958 حتى يومنا، مرورا بالحرب الأهلية”.

ولفتت في بيان الى أن “اللبنانيين أظهروا قدرتهم على مقاومة المحتل وطرده من أرضهم سواء كان الجيش السوري أو الاسرائيلي أو سواهما”، ورأت أن “زعماء الأحزاب الطوائف تاجروا بدماء من قاوم ومن استشهد من اللبنانيين. فسرعان ما اعتمدوا سياسة المحتل، وانقضوا على الداخل بالسيطرة على منطقة أو على البلد كله عبر إقصاء الآخرين ومشاركتهم في تفكيك المجتمع وإخضاعه بالترهيب كالغزاة. نهبوا المال العام كأنه غنيمة حرب وحقروا المواطنين وأفقروهم، حتى أولئك الذين يدعون حمايتهم من مناصريهم”.

وشددت على أن “الأخطر من الاحتلال الخارجي هو هذا الاحتلال الداخلي. وهؤلاء المحتلون الداخليون وصلوا إلى حد الإفلاس التام ولم يعد بالإمكان ائتمانهم بعد اليوم حتى على إدارة سجن. في المقابل، برز في 17 تشرين ما لم يكن في حسبان الأحزاب الطوائف، وهو شعب لا يعترف بعلاقته مع الدولة إلا عبر هوية المواطنة. فانطلقت المقاومة الداخلية، بدءا من استرجاع الساحات العامة إلى التحرر من تأليه الزعماء. فتحررت نقابة المحامين من سطوة هذه الأحزاب وتقهقرت قوى الاحتلال الداخلي في الجامعات، وقريبا سيحين موعد تحرير مجلس النواب”.

    المزيد من أخبار لبنان

    مستشفى رفيق الحريري الجامعي
    مستشفى الحريري الجامعي:تسجيل “31” حالة حرجة و “3” وفيات بـ”كورونا”
    العثور على قذائف غير منفجرة وقديمة في النبطية
    العثور على قذائف غير منفجرة وقديمة قرب مقبرة في النبطية
    قوى الأمن تتابع تسطير المحاضر بحق المخالفين للتعبئة العامة
    قوى الأمن: مجموع محاضر مخالفات قرار التعبئة العامة بلغ حتى الساعة 26644

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    لقاح ضد كورونا
    أمل البشرية يتلخص بـ “سائل” … ما هي قصة “الحمض النووي الرسول”؟
    كورونا
    هذه المادة إذا لم تتوفر في الدول لن يحصلوا على اللقاح
    مناصري حركة امل وحزب الله
    لماذا لا يتمرّد الشّيعة في لبنان !