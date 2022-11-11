الكتلة الوطنية: معركة التغيير الحقيقي تكون عبر الممارسة السياسيّة الحديثة

أعلنت الكتلة الوطنيّة في بيان، انها “أنجزت المرحلة الأخيرة من انتخاباتها الداخليّة، في 10 تشرين الثاني، إذ انتخَب مجلس الحزب ميشال حلو لمنصب الأمين العام وكُلاً من سلام يموت، حسين العشّي، لين الحرفوش، ليا غانم، بول صابر، أبراهام هلال، كميل موراني و ناجي أبو خليل لعضويّة اللجنة التنفيذيّة”.

وأوضحت انها “كانت قد أطلقت انتخاباتها الداخلية، تحت شعار “الديمقراطية استمرارية”، في 16 تشرين الأوّل الماضي مع انتخاب مجالس الأقضية، والقطاعات المهنيّة والانتشار، تلاها انتخاب “مجلس الحزب في 23 من الشهر نفسه”.

واكدت انه “ومع اكتمال انتخاباتها الداخليّة فإنّ معركة التغيير الحقيقي تكون عبر الممارسة السياسيّة الحديثة، وتفعيل دور الشباب والاغتراب في الحياة الحزبيّة، وتُجدّد في هذا السياق التزامها مسيرة التحوّل الديموقراطي الذي بدأته مع إعادة إطلاقها في شباط 2019”.