السبت 20 ذو الحجة 1444 ﻫ - 8 يوليو 2023 |
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"الكتلة الوطنيّة": بيان نوّاب حاكم "مصرف لبنان" من أجل التسويق للتمديد مرّة أخرى لرياض سلامة

منذ 40 دقيقة
الكتلة الوطنية

الكتلة الوطنية

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أشارت “الكتلة الوطنيّة”، في بيان، الى أن “البيان الصادر عن نوّاب حاكم “مصرف لبنان”، يشكّل تخلّيا صارخا عن مسؤوليّاتهم الوطنيّة والمهنيّة التي اؤتمنوا عليها، فإنّه يأتي تحديدًا في سياق حملة التهويل بالفراغ في الحاكميّة، من أجل التسويق للتمديد مرّة أخرى لرياض سلامة”.

أضاف البيان: “فبعد تعطيل تشكيل حكومة أصيلة منذ أكثر من سنة، وبعد تعطيل انتخاب رئيس جديد للبلاد لمرّات عدّة، ها هو التعطيل نفسه يصل اليوم إلى المصرف المركزي، الذي تقف عليه آمال اللبنانيّات واللبنانيّين في المساهمة بلعب دور إيجابي في إدارة الأزمة، متى تمّ تعيين حاكمٍ جديدٍ وأصيل لا تلفّه الشبهات والملاحقات القضائيّة، كي يباشر فورًا بالإصلاحات المطلوبة منه”.

وحذرت “الكتلة الوطنيّة” من “السير في منحى التمديد لرياض سلامة تحت أيّ ذريعة”. ودعت نوّاب الحاكم وتحديدًا النائب الأوّل، إلى “تحمّل مسؤوليّاتهم إلى حين تعيين حاكم جديد، وفق الأصول الدستوريّة والقانونيّة”.

وحملت “مسؤوليّة تداعيات انهيار مؤسّسات الدولة للكتل النيابيّة والأحزاب التي تمتهن نهج التعطيل، من أجل فرض إرادتها على الجميع، وتحقيق مكاسب سياسيّة لا تمتّ إلى مصالح اللبنانيّات واللبنانيّين بصلة”.

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