الكتل الباردة تنحسر السبت والحرارة دون معدلاتها الموسمية

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الداخلية والجبلية، وتبقى دون تعديل على الساحل ويتكون الضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة: كتل هوائية باردة نسبيا متمركزة فوق البحر الأسود تؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى طقس ربيعي مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية حتى يوم السبت حيث نتأثر بكتل هوائية حارة تستمر حتى نهاية الاسبوع.

ملاحظة : معدل شهر حزيران على الساحل بين 22 و 30 درجة مئوية.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة ( دون معدلاتها الموسمية) فتكون الاجواء مهيأة لتساقط امطار خفيفة محلية في الفترة الصباحية كما يتكون الضباب على المرتفعات.

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الداخلية والجبلية وتبقى دون تعديل على الساحل ويتكون الضباب على المرتفعات.

الجمعة: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع اضافي وبسيط بدرجات الحرارة ويتكون الضباب المحلي على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.

السبت: مشمس مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل.

– الحرارة المتوقعة على الساحل من 17 الى 27 درجة، فوق الجبال من 11 الى 25 درجة، في الداخل من 12 الى 29 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية -غربية، سرعتها من 15 الى 45 كلم/س.

– الانقشاع: جيد على الساحل ، يسوء على المرتفعات اعتبارا من المساء بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55و 80?

– حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 23 درجة.

– الضغط الجوي: 760 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 05,27

– ساعة غروب الشمس: 19,45