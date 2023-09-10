الكتل الحارة تنحسر.. أمطار وبرق ورعد بانتظارنا

يتحول طقس لبنان إلى متقلب مع احتمال تساقط أمطار محلية غير شاملة، وذلك بعد أن تنحسر الكتل الحارة كليًا اليوم، وتنخفض درجات الحرارة بشكل كبير، حيث من المحتمل أن تتساقط أمطار خفيفة اليوم، لترتفع وتيرتها يوم غد الإثنين، تترافق مع برق ورعد. فيما من المتوقع أن يستقر الطقس مساء يوم الثلاثاء.

وفي تفاصيل طقس اليوم واليومين المقبلين:

الأحد: مشمس إلى غائم جزئيًا مع احتمال خفيف لبعض زخات المطر المحلي، الحرارة بين ٢٣ و٣٠ ساحلًا وبين ١٤ و٣٢ بقاعًا وبين ١٦ و٢٦ على الـ ١٠٠٠ متر. الرياح: شرقية ليلًا جنوبية غربية نهارًا تنشط أحيانًا وسرعتها بين ٢٠ و٦٠ كم/س.

الإثنين: طقس أشبه بطقس خريفي مع تساقط أمطار محلية غير شاملة وتشتد في بعض المناطق مع برق ورعد، والحرارة وتتراوح بين ٢٢ و٢٩ ساحلًا وبين ١٤ و ٣٢ بقاعًا وبين ١٦ و ٢٤ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح جنوبية غربية نهارًا نشطة أحيانًا وسرعتها بين ٢٠ و٦٠ كم/س.

الثلاثاء: طقس غائم إجمالًا ومتقلب مع احتمال تساقط أمطار رعدية محلية، بخاصة شمالًا، ليعود الاستقرار مساءً والحرارة ترتفع وتتراوح بين ٢٤ و٣٣ ساحلًا وبين ١٤ و٣٢ بقاعًا وبين ١٦ و٢٨ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح شمالية غربية نهارًا نشطة أحيانًا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.