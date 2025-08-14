الخميس 20 صفر 1447 ﻫ - 14 أغسطس 2025 |
الكتل الحارة تنحسر السبت… إليكم تفاصيل الطقس

منذ 35 دقيقة
آخر تحديث: 14 - أغسطس - 2025 11:20 صباحًا
توقعات الطقس

توقعات الطقس

تؤثر كتل حارة شديدة الفعالية على لبنان وتستمر اليوم بفعالية عالية ودرجات الحرارة اعلى من معدلاتها بفارق كبير خاصة جبلًا وبقاعًا، وتضعف هذه الكتل غدًا وتنحسر كليًا السبت، مع الاشارة الى احتمال خفيف لتشكل سحب ممطرة شرق البلاد بسبب الحمل الحراري.

وفي تفاصيل طقس اليوم:
– الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٩ و٣٨ ساحلًا وبين ٢٣ و٤٣ بقاعًا وبين ٢٦ و٣٧ على الـ١٠٠٠ متر
– الجو: رطب جدًا ومشمس
– الرطوبة السطحية ساحلًا: ٦٠ و٩٥٪

– الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
– الضغط الجوي السطحي: ١٠١٠ hpa
– الانقشاع: جيد
– حال البحر: منخفض الموج ٦٠ سم وحرارة سطح المياه ٣٠

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الجمعة: مشمس والحرارة تتراوح بين ٢٦ و٣٤ ساحلًا وبين ٢١ و٣٩ بقاعًا وبين ٢٢ و٣٠ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س

السبت: صيفي معتاد مشمس الى غائم جزئيًا مع تشكل ضباب مع إنخفاض كبير بدرجات الحرارة وتتراوح بين ٢٥ و٣٢ ساحلًا وبين ١٧ و٣٥ بقاعًا وبين ١٨ و٢٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س

