الكتل الحارة تنحسر اليوم وطقس نهاية الاسبوع غائم مع أمطار وانخفاض في درجات الحرارة

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع انخفاض اضافي وملموس في درجات الحرارة حيث تقارب معدلاتها الموسمية ويتكون الضباب على المرتفعات.

تهطل أمطار خفيفة متفرقة أحيانا بخاصة في المناطق الجنوبية والشمالية كما تنشط الرياح وتشتد شمالا لتصل سرعتها الى 65 كلم/ساعة. وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة: تنحسر الكتل الهوائية الحارة والجافة المسيطرة على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من ظهراليوم الجمعة، ويتحول الطقس تدريجيا الى متقلب وماطر أحيانا اعتبارا من فجر غد السبت حيث يتأثر بمنخفض جوي متمركز فوق تركيا ويتقدم باتجاه لبنان مصحوب بكتل هوائية معتدلة البرودة ليعود فينحسر مساء الاحد ، ثم يتحول الطقس الى مستقر ومعتدل الحرارة .

ملاحظة: معدل الحرارة لشهر أيار هو بين 18 و 27 درجة على الساحل.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: قليل الغيوم مع انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة، يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا مع ارتفاع نسبة الرطوبة فيتكون الضباب على المرتفعات كما تنشط الرياح أحيانا لتصل لحدود 65 كلم/س، ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق ليل الجمعة/السبت خاصة في المناطق الجبلية والشمالية.

السبت: غائم جزئيا مع انخفاض اضافي وملموس بدرجات الحرارة حيث تقارب معدلاتها الموسمية ويتكون الضباب على المرتفعات، تهطل أمطار خفيفة متفرقة أحيانا خاصة في المناطق الجنوبية والشمالية كما تنشط الرياح وتشتد شمالا لتصل سرعتها الى 65 كلم/ساعة.

الأحد: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض اضافي ومحدود بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية مع ضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة مع احتمال لتساقط حبات من البرد في بعض المناطق. تنحسر الامطار تدريجيا مساء .

الإثنين: غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة التي تكون ضمن معدلاتها الموسمية لشهر ايار.

– الحرارة على الساحل من 16 الى 28 درجة، فوق الجبال من 14 الى 21 درجة، في الداخل من 13الى 27 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية -غربية نهارا الى جنوبية -شرقية ليلا ، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 10و 40 كم/س.

– الانقشاع: جيد الى متوسط.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 80%.

– حال البحر: منخفض الموج الى مائج. حرارة سطح الماء: 25 درجة.

– الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 05,32

– ساعة غروب الشمس: 19,37