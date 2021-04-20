الكتل الهوائية الحارة إلى الانحسار... وطقس ربيعي بامتياز لهذا الأسبوع

تنحسر اليوم تدريجيا الكتل الهوائية الحارة ليعود الطقس الربيعي المعتدل في الايام المقبلة مع انخفاض بدرجات الحرارة بشكل ملحوظ.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة ساحلاً بين ١٩ و٢٨ بقاعا بين ١١ و ٢٦ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٥ و ٢٥ و درجة

– الجو : غائم جزئيا مع احتمال ٣٠٪؜ امطار رعدية على الجبال الشمالية والشرقية – مغبر

– الرياح شمالية شرقية تنشط احيانا ٥٠كم/س

– الرطوبة السطحية ساحلا ٧٥٪؜

– الضغط الجوي ينخفض ١٠١٢ hpa

– الرؤية متوسطة

– البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ١٩ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاربعاء: طقس ربيعي اعتيادي مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ١٦ و ٢٣ درجة فيما الاجواء مشمسة الى غائمة جزئياً والرياح غربية ضعيفة

الخميس: طقس ربيعي اعتيادي مع استقرار بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ١٦ و ٢٣ درجة فيما الاجواء مشمسة الى غائمة جزئياً والرياح غربية ضعيفة.