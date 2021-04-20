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الكتل الهوائية الحارة إلى الانحسار... وطقس ربيعي بامتياز لهذا الأسبوع

20 - أبريل - 2021
توقعات الطقس

توقعات الطقس

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تنحسر اليوم تدريجيا الكتل الهوائية الحارة ليعود الطقس الربيعي المعتدل في الايام المقبلة مع انخفاض بدرجات الحرارة بشكل ملحوظ.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة ساحلاً بين ١٩ و٢٨ بقاعا بين ١١ و ٢٦ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٥ و ٢٥ و درجة
– الجو : غائم جزئيا مع احتمال ٣٠٪؜ امطار رعدية على الجبال الشمالية والشرقية – مغبر
– الرياح شمالية شرقية تنشط احيانا ٥٠كم/س
– الرطوبة السطحية ساحلا ٧٥٪؜
– الضغط الجوي ينخفض ١٠١٢ hpa
– الرؤية متوسطة
– البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ١٩ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاربعاء: طقس ربيعي اعتيادي مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ١٦ و ٢٣ درجة فيما الاجواء مشمسة الى غائمة جزئياً والرياح غربية ضعيفة

الخميس: طقس ربيعي اعتيادي مع استقرار بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ١٦ و ٢٣ درجة فيما الاجواء مشمسة الى غائمة جزئياً والرياح غربية ضعيفة.

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