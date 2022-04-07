الكتل الهوائية الحارة إلى انحسار… إليكم أحوال الطقس في الأيام المقبلة

تنحسر الكتل الهوائية الحارة عن لبنان وتنخفض درجات الحرارة لتعود الى معدلاتها الموسمية، لكن الأجواء المغبرة مستمرة مع اشتداد الرياح غدا الجمعة.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٦ و ٢٥ درجة بقاعا بين ١٠ و ٢٣ درجة وعلى الـ١٠٠٠م بين ١٢ و٢١ درجة.

٢- الجو: قليل السحب ومغبر

٣- الرياح: متقلبة بين شرقية وجنوبية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠ – ٧٥ ٪

٥- الضغط الجوي السطحي ينخفض ويسجل ١٠١٣ hpa

٦- الرؤية سيئة

٧- البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ١٨ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الجمعة: الطقس معتدل وغائم جزئياً ومغبر قليلاً مع احتمال ٤٠٪ تساقط امطار موحلة في القسم الثاني من النهار. أما درجات الحرارة فمستقرة وتتراوح بين ١٧ و ٢٥ درجة ساحلا وبين ١٠ و ٢٣ بقاعاً وبين ١٢ و ٢١ درجات على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية الى جنوبي قوية سرعتها بين ٣٠ و ٦٠ كم/س.

السبت: الطقس معتدل وقليل السحب الى غائم جزئياً مع تشكل ضباب محلي. أما درجات الحرارة فتنخفض من جديد وتتراوح بين ١٥ و ٢٣ درجة ساحلا وبين ٨ و ٢١ بقاعاً وبين ٩ و ٢٠ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س.