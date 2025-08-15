الكتيبة الهندية في "اليونيفيل" تحتفل بعيد استقلال بلادها

احتفلت الكتيبة الهندية العاملة ضمن قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان “اليونيفيل” بالذكرى التاسعة والسبعين لاستقلال الهند، في أجواء احتفالية مهيبة جمعت بين الطابع العسكري الدقيق والعروض الثقافية الزاهية، وذلك في مقرها ضمن منطقة العمليات.

حضر الاحتفال قائد القطاع الشرقي العميد ريكاردو إستيبان كابريخوس كضيف شرف، سفير الهند محمد نور رحمن شيخ. كما حضر الاحتفال عدد من الشخصيات المدنية البارزة، ومسؤولون من الجيش اللبناني، وممثلون عن البلديات المحلية، إلى جانب حفظة سلام من مختلف الدول المساهمة بالقوات الدولية.

بدأت الفعاليات بمراسم رفع العلم على أنغام النشيد الوطني الهندي الذي أدّته فرقة القرب العسكرية التابعة للكتيبة الهندية، مما أضفى جواً من الوطنية والفخر. تلا ذلك عرض عسكري احترافي نُفذ بدقة عالية، عكس الانضباط والمهارة والتميز العملياتي لحفظة السلام الهنود.

وحظيت الفقرة الثقافية في الحفل بإعجاب خاص، وشملت:

• عروض فرقة القرب العسكرية التي مزجت بين التقاليد الاحتفالية والدقة الموسيقية.

• عرض تكتيكي للكلاب العسكرية، أظهر مهارة وطاعة وخفة حركة فريق الكلاب العسكرية في الكتيبة الهندية.

• رقصة (البهانغرا) التي جلبت إيقاعات وألوان مقاطعة البنجاب النابضة بالحياة إلى لبنان، معبرة عن حيوية الثقافة الهندية.

• عرض فنون القتال الذي جمع بين السرعة والقوة والتناسق، ليعكس القوة البدنية والجاهزية القتالية للعناصر.

وألقى كل من السفير الهندي وقائد القطاع الشرقي كلمات بالمناسبة، هنّأا فيها حفظة السلام الهنود بعيد الاستقلال، وأشادوا باحترافيتهم وتفانيهم ومساهمتهم في تنفيذ مهام اليونيفيل لتعزيز السلام والاستقرار في جنوب لبنان.

واختُتم الحفل بجلسة تفاعلية غير رسمية على مأدبة غداء، شكّلت فرصة للتبادل الثقافي بين حفظة السلام والدبلوماسيين والقادة المحليين، وعززت روح الصداقة والتعاون.

اشارة الى أن من خلال هذه الاحتفالات، لا تكتفي الكتيبة الهندية بتكريم تراثها الوطني، بل تعمّق أيضاً أواصر الصداقة مع المجتمع المحلي وأسرة حفظ السلام الدولية.