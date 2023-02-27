الكشف عن تحرّك الفالق الشمالي لخليج الإسكندرون.. كيف سيتأثّر لبنان؟

كشف الباحث في الجيولوجيا الدكتور الجامعي طوني نمر عبر “تويتر” مساء اليوم، أنّه “نقلاً عن الزميل زيادين شاكير من جامعة اسطنبول التقنية، أن بيانات الأقمار الاصطناعية التابعة لهيئة المعلومات الجغرافية اليابانية تشير إلى أنّ الفالق الشمالي لخليج الإسكندرون قد تحرّك بسبب زلزال 6 شباط في تركيا”.

وأضاف نمر: “هذا يعني أن جزءًا من الحركة الزلزالية أثّر على امتداد فالق الشمال القبرصي البحري، مما قد يريح الضغوطات على فالق سلسلة اللّاذقية البحرية بين لبنان وقبرص، وهذا أمر جيّد”.

وقد أرفق تغريدته بصورة تكشف تحرك الفالق الشمالي.

2/2 هذا يعني أن جزءاً من الحركة الزلزالية أثّر على امتداد فالق الشمال القبرصي البحري، مما قد يريح الضغوطات على فالق سلسلة اللّاذقية البحرية بين لبنان وقبرص، وهذا أمر جيّد. — Tony S. Nemer, PhD (@tony_nemer) February 27, 2023