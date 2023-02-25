الكشف عن ٧٥٦ مبنى وشقة في المتن الشمالي.. اليكم النتيجة

صدر عن النائب ملحم الرياشي البيان الآتي:

عمدت مجموعة من أصدقائي المهندسين المتخصصين في شؤون البناء وهياكل البناء (structure) والمهندسين الجيوتقنيين، إلى الكشف المباشر، أو عبر الصور، على ٧٥٦ مبنى وشقة ومنزل في المتن الشمالي، وتبيّن أنّ معظم هذه الوحدات السكنية متينة بالرغم من وجود تشققات في البعض منها والتي لا تتجاوز الخمسين وحدة سكنية، وأسباب التشققات تلك لا علاقة لها بالترددات الزلزالية، إنّما بالصدأ أو الرطوبة أو غياب الصيانة لمدة غير قليلة، والبعض منها هيكله غير سليم؛ وقد تمّ إبلاغ أصحاب الشأن بعد المعاينة لإجراء المقتضى.

إنّنا إذ نفتخر بمهندسينا وأهلنا نعدهم أن نبقى معاً في خدمة قضية الانسان ولبنان”.