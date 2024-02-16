الجمعة 6 شعبان 1445 ﻫ - 16 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الكلاب الضالة تعكّر أمن أهالي مدينة الميناء.. والأهالي يتحركون!

منذ ساعة واحدة
كورنيش ميناء طرابلس

كورنيش ميناء طرابلس

A A A
طباعة المقال

وجّه أهالي مدينة الميناء كتابًا إلى القائم بأعمال بلدية الميناء الأستاذة إيمان الرافعي جاء فيه:

“كثرت في الفترة الأخيرة ظاهرة الكلاب الشاردة على الكورنيش البحري وأصبح عددها يتكاثر ليتخطى ال ١٠٠ كلب، الأمر الذي يقلق رواد الكورنيش ويثير الرعب لديهم بعد مهاجمة البعض منها طفلًا في العاشرة من عمره، ولولا تدخل أحد المارة لكانت وقعت الكارثة.

“لذلك فعلى جميع الغيورين على منطقتهم ولعدم وقوع أي كارثة نندم عليها مستقبلًا يجب متابعة الموضوع”.

يذكر أنّ ظاهرة الكلاب الشاردة قد تفاعلت في الآونة الأخيرة في طرابلس والميناء خصوصًا مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية والتي انعكست حتى على تربية الحيوانات في المنازل، ما دفع بالكثير من مربّي الكلاب إلى رميها في الشارع.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

المزيد من أخبار لبنان

الوزير عباس الحاج حسن وعمران ريزا
وزير الزراعة يطالب المنظمات الدولية بالوقوف إلى جانب لبنان وشعبه ومزارعيه
تشييع الشهيدة نهى محمد سعيد مزرعاني
بلدة حولا الجنوبية تشيّع شهيدة جديدة
أفيخاي أدرعي
أفيخاي أدرعي يرد على نصرالله: لبنان في ورطة كبيرة!

الأكثر قراءة

غارة إسرائيلية على النبطية جنوب لبنان
بالأسماء.. 7 شهداء في غارة إسرائيلية على منزل في النبطية جنوب لبنان
مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة في النبطية
إسرائيل تريد الحرب.. كيف سيردّ "الحزب"؟
غارة إسرائيلية على النبطية جنوب لبنان
فيديو.. غارة إسرائيلية على النبطية جنوب لبنان