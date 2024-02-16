الكلاب الضالة تعكّر أمن أهالي مدينة الميناء.. والأهالي يتحركون!

وجّه أهالي مدينة الميناء كتابًا إلى القائم بأعمال بلدية الميناء الأستاذة إيمان الرافعي جاء فيه:

“كثرت في الفترة الأخيرة ظاهرة الكلاب الشاردة على الكورنيش البحري وأصبح عددها يتكاثر ليتخطى ال ١٠٠ كلب، الأمر الذي يقلق رواد الكورنيش ويثير الرعب لديهم بعد مهاجمة البعض منها طفلًا في العاشرة من عمره، ولولا تدخل أحد المارة لكانت وقعت الكارثة.

“لذلك فعلى جميع الغيورين على منطقتهم ولعدم وقوع أي كارثة نندم عليها مستقبلًا يجب متابعة الموضوع”.

يذكر أنّ ظاهرة الكلاب الشاردة قد تفاعلت في الآونة الأخيرة في طرابلس والميناء خصوصًا مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية والتي انعكست حتى على تربية الحيوانات في المنازل، ما دفع بالكثير من مربّي الكلاب إلى رميها في الشارع.