الكوليرا في لبنان.. الأبيض يتأكد من توافر المخزون الكافي من الأمصال

التقى وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال، فراس الابيض، ممثلي مصانع الأمصال في لبنان، وهي: مختبرات “ألفا”، و Sérum and Solutions، و Sérum Products. وذلك للاطلاع على عمل هذه المصانع والمخزون المتوافر لديها من الأمصال، ضمن الاستعدادات التي تقوم بها وزارة الصحة للاستجابة لمرض الكوليرا.

وأكّد ممثلو هذه المصانع توافر كميات كبيرة من الأمصال تكفي للأشهر الثمانية المقبلة، إضافةً الى توافر المواد الاولية اللازمة لتصنيع الامصال.

وتم الاتفاق على التنسيق بين مصانع الامصال والجهات المحلية والدولية المعنية، لتلبية الحاجة لتصنيع المزيد من الأمصال بحسب تطور الوضع الوبائي.