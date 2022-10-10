الأثنين 14 ربيع الأول 1444 ﻫ - 10 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الكوليرا في لبنان... تسجيل 4 إصابات جديدة

منذ ساعة واحدة
وزارة الصحة

وزارة الصحة

A A A
طباعة المقال

أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 4 إصابات بالكوليرا في عرسال البقاعية وجميعهم في الحجر المنزلي ووضعهم مستقر.

يذكر أنه ارتفع عدد الإصابات بالكوليرا في لبنان خلال ثلاثة أيام إلى 14 إصابة، ما استدعى من وزارة الصحة الى البدء بتوزيع منشورات التوعية من الوباء بالإضافة إلى استنفار المستشفيات بكوادرها الطبية لمواجهة المرض بحال انتشاره، وترافق ذلك مع تحذير وزير الصحة فراس الأبيض من تفشٍ سريع للكوليرا، وهذا ما يتطلب التعجيل في إيجاد الحلول لمشاكل مصادر المياه وإطلاق حملات التوعية للحد من انتشار الوباء.

وتعليقاً على ذلك، أشار رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله إلى أن “هناك 14 حالة كوليرا في لبنان، ثلاثة منهم في المستشفى و6 حالات عوارض خفيفة، و5 حالات لا يعانون من عوارض، ولذلك الهلع غير مطلوب ولكن لا يجب التراخي”.

    المزيد من أخبار لبنان

    ترسيم الحدود
    هوكشتاين قدّم إلى لبنان وإسرائيل نسخة نهائية من اتفاقية الترسيم
    إيهاب مطر
    مطر: أنا جاهز لكل خطوة تحمل رسالة أمل إلى اللبنانيين
    فيصل الصايغ
    الصايغ: المعركة اليوم بحاجة إلى وحدة صف

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    انفجار ضخم في مدينة اسطنبول
    بالفيديو.. قتلى وجرحى بانفجار ضخم في مدينة اسطنبول
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    يُدعى سمير.. الكشف عن هوية منفذ جسر القرم
    نجيب ميقاتي وجبران باسيل
    هذا ما قاله عون لميقاتي فغضب.. وأسبوعٌ فاصل