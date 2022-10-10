الكوليرا في لبنان... تسجيل 4 إصابات جديدة

أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 4 إصابات بالكوليرا في عرسال البقاعية وجميعهم في الحجر المنزلي ووضعهم مستقر.

يذكر أنه ارتفع عدد الإصابات بالكوليرا في لبنان خلال ثلاثة أيام إلى 14 إصابة، ما استدعى من وزارة الصحة الى البدء بتوزيع منشورات التوعية من الوباء بالإضافة إلى استنفار المستشفيات بكوادرها الطبية لمواجهة المرض بحال انتشاره، وترافق ذلك مع تحذير وزير الصحة فراس الأبيض من تفشٍ سريع للكوليرا، وهذا ما يتطلب التعجيل في إيجاد الحلول لمشاكل مصادر المياه وإطلاق حملات التوعية للحد من انتشار الوباء.

وتعليقاً على ذلك، أشار رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله إلى أن “هناك 14 حالة كوليرا في لبنان، ثلاثة منهم في المستشفى و6 حالات عوارض خفيفة، و5 حالات لا يعانون من عوارض، ولذلك الهلع غير مطلوب ولكن لا يجب التراخي”.