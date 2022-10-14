الجمعة 18 ربيع الأول 1444 ﻫ - 14 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الكوليرا يصل إلى البقاع والمحافظ يدعو إلى التقيّد بالإرشادات

منذ 8 دقائق
A A A
طباعة المقال

تابع محافظ البقاع القاضي “كمال ابو جوده” مع المعنيين تسجيل حالة إيجابية بفيروس “كوليرا” في أحد مخيمات النازحين السوريين في قب الياس.

على الإثر، أجرى ابو جوده اتصالاً بكل من رئيسة مصلحة الصحة في البقاع الدكتورة “لارا برّاك”، قائد منطقة البقاع الاقليمية في قوى الامن الداخلي العقيد ربيع مجاعص، المدير الاقليمي لأمن الدولة في البقاع العقيد نبيل الزوقي، المدير الإقليمي للصليب الأحمر اللبناني في البقاع جوزف داوود، المدير الاقليمي للدفاع المدني في البقاع فايز الشقية، ورئيس بلدية قب الياس – وادي الدلم جهاد المعلم، بحيث طلب منهم البقاء على جهوزية تامة.

كذلك، أعطى توجيهاته بضرورة التبليغ الفوري عن أي حالة إيجابية للكوليرا يتم رصدها، مع العلم ان الحالة الإيجابية في مخيم قب الياس قد عُزلت واتُخذت الاجراءات الصحية اللازمة منعاً لانتشار الفيروس.

وعمم ابو جوده على البلديات كافة في محافظة البقاع البقاء على جهوزية ومراقبة المخيمات والإبلاغ عن اي حالة مشكوك بها، متمنيًا على المواطنين أخذ الحيطة والحذر، والتقيد بإرشادات وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية، والإبلاغ عن اي حالة يتم الاشتباه بها وذلك حفاظاً على سلامتهم وسلامة عائلاتهم.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

كاترين كولونا
كولونا: لانتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل انتهاء هذا الشهر.. وهذه رسالتي!
ميشال عون
عون: موافقة لبنان على الصيغة النهائية للترسيم ستشكل مدخلاً أساسياً لمواجهة الأزمة
مبنى وزارة المالية
المساعدات الاجتماعية للعسكريين والمدنيين اعتباراً من هذه الأيام

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

اللواء عباس إبراهيم خلال استقباله وفدا من نقابة محرري الصحافة اللبنانية
اللواء إبراهيم يبشر اللبنانيين.. مليون جواز في هذا الموعد!
محمد صلاح
صلاح يسجل اسرع هاتريك في تاريخ دوري أبطال أوروبا
الدولار
الدولار بعد 31 تشرين... ماذا ينتظرنا؟