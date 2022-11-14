الكويت تحظر على القادمين من لبنان اصطحاب أيّ مواد غذائية!

شدّد مدير إدارة الشحنْ الجوي في الإدارة العامة للجمارك مطلق العنزي على “ضرورة التزام المسافرين القادمين إلى الكويت من ​لبنان​ و​العراق​ و​سوريا​ بعدم اصطحاب أي مواد غذائية معهم، سواء كانت طازجة أو مجمدة بما فيها الحلويات والمكسرات للبلاد”، لافتاً إلى أن “الجمارك تصادر تلك المواد الغذائية مهما كانت كميتها”.

وأوضح العنزي لـصحيفة “الراي” الكويتية، أن “هذه الإجراءات تأتي ضمن الجهود الاحترازية الحكومية لضمان عدم دخول الكوليرا المنتشرة في البلدان المذكورة أعلاه إلى البلاد”، مشيرًا إلى أن التوصية كانت صدرت من السلطات الصحية حرصاً على السلامة العامة.

وفي وقت سابق، أشار وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال ​عباس الحاج حسن​ في تصريحات لوكالة “​سبوتنيك​” الروسية، إلى أنّه حتى الآن لم يثبت أن المزروعات في لبنان ملوثة بالكوليرا.

ولفت إلى أنه “يجب توصيف الحالة كما هي، لا شك أن إصابات الكوليرا تزداد يوما بعد يوم، ونحن نتفاعل مع هذا الأمر بشكل متسارع، شكلنا لجان في المناطق وفي المركزية، المديرية العامة في ​بيروت​، وأيضا لدينا لجنة خاصة بين وزارة الزراعة ووزارة الصحة ونواكب عن كثب”.

وأكد الحاج حسن أنه “حتى الآن لم يثبت أن المزروعات في لبنان ملوثة، نحن عاكفون وشكلنا لجان في المناطق التي أعلنت وزارة الصحة أنها الأكثر تضررا، أتحدث عن عكار ومنطقة البقاع الشمالي والأوسط، حتى يصار إلى أخذ عينات عشوائية من خلال لجنة مؤلفة من محافظي المناطق ووزارتي الصحة والزراعة بالإضافة إلى البلديات و​الصليب الأحمر​”، مشيرا إلى أن “العينات للحشائش فقط، وفيما لو ثبت أنها مصابة سيصار إلى وضع آلية للتلف وإذا لم تكن مصابة تبقى الأمور على ما هي عليه”.