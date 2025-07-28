الأثنين 3 صفر 1447 ﻫ - 28 يوليو 2025 |
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الكويت تدرج "حزب الله والقرض الحسن" على لائحة العقوبات

منذ 52 ثانية
القرض الحسن

القرض الحسن

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أدرجت وزارة الخارجية الكويتية “حزب الله” وجمعية “القرض الحسن” التابعة له، و3 أفراد من الجنسيات اللبنانية والتونسية والصومالية، ضمن اللائحة التنفيذية للعقوبات وتجميد الأموال.

وشمل الإدراج:
– حزب الله
– ع م م (لبناني الجنسية، مواليد 18/5/1966)
– أ ف م ق (تونسي الجنسية، مواليد 5/10/1991)
– ع م (صومالي الجنسية، مواليد بين 1950 و1953)
– جمعية القرض الحسن مقرها لبنان.

وطلبت اللجنة من كل الشركات والمؤسسات المالية في الكويت، اتخاذ ما يلزم بتنفيذ قرار الإدراج وذلك وفق ما نصت عليه المواد (21 – 22 -23) من اللائحة التنفيذية الخاصة بلجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، التابعة لوزارة الخارجية الكويتية.

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