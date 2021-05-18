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الكويت تستنكر تصريحات شربل وهبة..” إساءات بالغة” تجاه دول الخليج

18 - مايو - 2021
آخر تحديث: 18 - مايو - 2021 10:57 مساءً
وزارة الخارجیة الكويتية

وزارة الخارجیة الكويتية

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أعربت وزارة الخارجیة الكويتية عن استنكارها واستھجانھا الشدیدین لما ورد خلال مقابلة تلفزیونیة مع وزیر الخارجیة والمغتربین في حكومة تصریف الأعمال في الجمھوریة اللبنانیة شربل وھبة من “إساءات بالغة” تجاه دول مجلس التعاون الخليجي وشعوبها.

وأوضحت الوزارة في بیان لھا أن “نائب وزیر الخارجیة السفیر مجدي الظفیري استدعى مساء الیوم الثلاثاء القائم بأعمال سفارة الجمھوریة اللبنانیة الشقیقة ھادي ھاشم، وسلّمه مذكرة احتجاج رسمیة تضمنت استھجان واستنكار دولة الكویت لتلك الإساءات التي تتنافى وعلاقات الأخوة التاریخیة التي تربط دول مجلس التعاون بالجمھوریة اللبنانیة”، وفق ما ذكرت وكالة “كونا”.

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