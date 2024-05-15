اللبكي استقبل وفد لجنة متابعة تفعيل عمل المنطقة التربوية في عكار

استقبل محافظ عكار المحامي عماد اللبكي بمكتبه في سرايا حلبا، وفداً من لجنة متابعة تفعيل عمل المنطقة التربوية في عكار، عرضت معه سلسلة الإتصالات التي أجرتها لغاية اليوم مع المراجع الروحية والسياسية وتعهدت بمتابعة التواصل مع جميع المرجعيات.

وأثنى اللبكي على النشاط وشجع على مواصلته لغاية “الوصول إلى الهدف المنشود لما في ذلك مصلحة الأسرة التربوية والتعليمية في عكار ولكل الطلاب وأهلهم”، واقترح تحضير عريضة موقعة من جميع المستفيدين من تفعيل عمل المنطقة التربوية ليقوم بايصالها إلى المعنيين من نواب عكار ووزير التربية والحكومة بصحبة وفد من رابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان.