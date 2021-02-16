"اللبنانية" بحاجة للتعاقد مع أساتذة من حملة الدكتوراه للتدريس في كلية الصحة

أعلنت رئاسة الجامعة اللبنانية حاجتها للتعاقد مع أساتذة من حملة الدكتوراه PHD – أطباء اختصاصيين ومدربين للتدريس في كلية الصحة العامة في الاختصاصات الآتية:

أساتذة من حملة PHD اختصاص:

– Staps – NeuroSciences (1فرع)

– Health Technology Assessment (فرع 2)

– Clinical Research فرع2) )

أساتذة أطباء اختصاص:

– Ophtalmologie فرع2) )

– ORL (فرع 2و 5)

– Pneumologie فرع3) )

– Cardiologie فرع5) )

تدريب اختصاص:

– ماستر تأهيل نفسي حركي (فرع 2)

– ماستر عمل اجتماعي (فرع 2)

– إجازة في علوم الأشعة (فرع 3)

– ماستر تقويم نطق (فرع 4 و 5)

– ماستر قبالة قانونية (فرع 4 و 5)

– ماستر علم تغذية (فرع 3)

وأشارت الى ان الطلبات تقدم لدى أمانة السر في عمادة كلية الصحة العامة – الفنار أيام 18 و 22 و 23 و 24 شباط 2021 اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة والنصف ظهرا.