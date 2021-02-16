الخميس 17 ذو القعدة 1443 ﻫ - 16 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"اللبنانية" بحاجة للتعاقد مع أساتذة من حملة الدكتوراه للتدريس في كلية الصحة

16 - فبراير - 2021
جامعة رفيق الحريري

جامعة رفيق الحريري

A A A
طباعة المقال

أعلنت رئاسة الجامعة اللبنانية حاجتها للتعاقد مع أساتذة من حملة الدكتوراه PHD – أطباء اختصاصيين ومدربين للتدريس في كلية الصحة العامة في الاختصاصات الآتية:

أساتذة من حملة PHD اختصاص:
– Staps – NeuroSciences (1فرع)
– Health Technology Assessment (فرع 2)
– Clinical Research فرع2) )
أساتذة أطباء اختصاص:
– Ophtalmologie فرع2) )
– ORL (فرع 2و 5)
– Pneumologie فرع3) )
– Cardiologie فرع5) )
تدريب اختصاص:
– ماستر تأهيل نفسي حركي (فرع 2)
– ماستر عمل اجتماعي (فرع 2)
– إجازة في علوم الأشعة (فرع 3)
– ماستر تقويم نطق (فرع 4 و 5)
– ماستر قبالة قانونية (فرع 4 و 5)
– ماستر علم تغذية (فرع 3)

وأشارت الى ان الطلبات تقدم لدى أمانة السر في عمادة كلية الصحة العامة – الفنار أيام 18 و 22 و 23 و 24 شباط 2021 اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة والنصف ظهرا.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

بهاء الحريري
بهاء الحريري معقباً على قرار المحكمة الدولية: زمن الإفلات من العقاب قد ولّى
مجلس النواب في وسط بيروت
بيان لنواب التغيير حول الخط 29 وترسيم الحدود البحرية الجنوبية.. وهذا ما جاء فيه!
الدكتور جان العلية
الدكتور جان العلية: لماذا تأخر هذا القرار من مجلس الشورى منذ العام 2017؟

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

مصرف لبنان
بشرى من مصرف لبنان... إليكم التفاصيل
الضابطان الإيرانيان محمد عبدوس وعلي كماني
تمت تصفيتهما.. ما دور الضابطين عبدوس وكماني في تطوير سلاح حزب الله؟
المبعوث الأميركي الخاص للطاقة الدولية آموس هوكستين
هوكستين يرد ضاحكاً على تصريحات باسيل.. الناس يحبون الشعارات