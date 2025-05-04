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اللبنانيون يستمرون بالتوافد إلى مراكز الاقتراع.. وقضاء يتصدر نسب الإقتراع!

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 4 - مايو - 2025 5:45 مساءً
الانتخابات البلدية - تعبيرية

الانتخابات البلدية - تعبيرية

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يستمر المواطنون بالتوافد إلى مراكز الاقتراع بمحافظة جبل لبنان وذلك للمشاركة بالانتخابات البلدية والاختيارية.

وبلغت النسبة الاجمالية في الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان الى الان، وفق وزارة الداخلية والبلديات، 40.43 في المئة، وعدد المقترعين بلغ 337294.

وبحسب الأرقام، تبين أن قضاء كسروان يشهد أعلى نسبة اقتراع بين كافة الأقضية الأخرى، حيث بلغت النسبة حتى الآن 56.08%.

وأتت النسب على الشكل الاتي:

-كسروان: %56.08.
-عاليه: 38.19%.
-جبيل: 52.27%.
-بعبدا: 35.01%.
-المتن: 34.29%.
-الشوف: 40.53%.

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