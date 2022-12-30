الجمعة 6 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 30 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اللبنانيّون يودّعون 2022 بـ "معارك فارغة"

منذ 3 ساعات
أزمات متتالية تلاحق اللبنانيين

أزمات متتالية تلاحق اللبنانيين

الأنباء
A A A
طباعة المقال

يستقبل اللبنانيون السنة الجديدة بمصائب لا تُحصى ولا تُعد، وقبل أيام من ليلة رأس السنة، إصطفّ المواطنون في طوابير أمام محطات البنزين، وأمام المصارف، على وقع دولار يرتفع وينخفض في غضون ساعات، وهكذا يودعون عاماً ليستقبلوا غيره لن يتغيّر فيه سوى الرقم، وتبقى المعاناة نفسها.

كما استجدت أزمة جديدة بين وزارتي المالية والطاقة، من المرتقب أن تترك تداعياتها على ملف الكهرباء، فبعد أن وصلت كميات من الفيول إلى أمام الشواطئ اللبنانية، على إثر اتفاق بين وزارة الطاقة ومصرف لبنان لمنح سلفة لمؤسسة كهرباء لبنان، رفضت وزارة المالية إعطاء المصرف المركزي القرار بفتح الاعتمادات، لأن المبلغ يتطلّب مرسوماً موقعاً من رئيس الحكومة والوزراء المعنيين وهذا ليس متوافراً، وكهرباء لبنان لم توقّع أي تعهد لإعادة السلفة، حسب “المالية”.

وعليه، سيودّع اللبنانيون عامهم بمعارك فارغة لا جدوى منها سوى فتح الدفاتر القديمة للصغط وتحسين الشروط الفئوية بعيداً عن المصالح الوطنية، ويستقبلون عاماً جديداً مُثقل بالتركات المؤجّلة إلى ما بعد رأس السنة.

    المزيد من أخبار لبنان

    مروّج مخدرات
    يستحصل على المخدّرات من الهرمل ويوزّعها في طرابلس!
    انهيار التربة على طريق عزقي بخعون
    تداركًا للمخاطر.. توجيهات بمعالجة انهيار التربة على طريق عزقي بخعون
    وزير الاتصالات جوني القرم
    بيان توضيحي من القرم حول "مزايدة تلزيم قطاع البريد"

    الأكثر قراءة

    النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو
    مفاجأة مدوية.. نجم عالمي آخر قد يلحق برونالدو إلى نادي النصر!
    بيليه
    مشهد مؤثّر.. آخر صورة لبيليه قبل لحظات من وفاته
    تراجع هائل في أسعار المحروقات
    بعد تراجع هائل في الأسعار.. محطات محروقات تُقفل واجتماع عاجل!