اللجان المشتركة أقرت اقتراحات قوانين متعددة

كشف نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي ان “اللجان المشتركة أقرت اليوم اقتراح قانون احتساب ساعات للمتعاقدين في القطاع التربوي في ظل جائحة كورونا، بحسب الساعات المنصوص عليها في العقود”.

وقال الفرزلي:” هذا الاقتراح يساهم مساهمة فاعلة في تثبيت حقوق الاساتذة المتعاقدين وفقاً لعقودهم المبرمة لهذا العام الدراسي، ويهدف الى انصافهم مع الاخذ في الاعتبار الظروف المعيشية”.

وكانت عقدت لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الشؤون الخارجية والمغتربين، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، التربية والتعليم العالي والثقافة، الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلسة مشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي وحضور عدد كبير من النواب.

وأقرت اللجان ايضا اقتراح قانون اعطاء معاشات تقاعد وتعويضات وتقديمات الى عائلات العاملين في القطاعين الصحي والاستشفائي، هذا الامر اخذ في الاعتبار ان هؤلاء يعتبرون شهداء في مسيرة الحرب مع جائحة كورونا، وتم التعامل معهم تماما كما يتم التعامل مع الشهيد في الجيش.

كذلك أقرت المرسوم 7370 المتعلق بإبرام اتفاق بين حكومة المانيا الاتحادية والحكومة اللبنانية في ما يتعلق بهبة أقرتها الحكومة الالمانية للحكومة اللبنانية.

وتأجّلت الجلسة الى العاشرة والنصف قبل ظهر الاربعاء المقبل بحيث سيوزع جدول الاعمال وسيتضمن مسألة اساسية هي القوانين المتعلقة بالصليب الاحمر اللبناني، هذه المؤسسة التي تبذل الغالي والرخيص في سبيل خدمة الشعب اللبناني برمته.