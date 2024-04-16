"اللجنة الأهلية": المحتلون الحقيقيون هم مكتوفو الأيدي أمام سرقة أموال المودعين

علّق وفد من “اللجنة الأهلية للمستأجرين” في على الخبر الصادر عن مكتب النائب طوني فرنجيه اليوم ، واشار في بيان الى ان “زيارة النائب طوني فرنجيه هي في إطار الزيارات المتعددة لرؤساء واعضاء المجلس النيابي والتي تقوم بها لجان المستأجرين في لبنان من أجل شرح موقف المستأجرين، في سبيل إيجاد التوازن بين المالك والمستأجر في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد، ومن أجل إيجاد قانون إيجارات عادل يصبّ في المصلحة الوطنية العامة، و يمنع النزاعات الاجتماعية بين أهل البلد الواحد . ولكننا قد تفاجأنا أثناء زيارتنا بمطالعة طويلة قام بها سعادته طالت سهامها بشكل مباشر تجار زغرتا و بنشعي وإهدن وكذلك تجار طرابلس ناعتاً إياهم بأبشع الأوصاف “.

اضاف البيان:”من المؤسف أنه لم يسمع طروحات الوفد كما يقتضي الأمر ، وحتّى إنّه لم يكن يريد إستلام الوثائق المقدمة له قائلاً: أريد سطرين ليس إلّا ، وأنتم محتلون ! ورغم محاولة البعض اجراء مداخلات علمية، لم يكن لها آذان صاغية، معلناً إنحيازه التام إلى جانب المالكين لا بل الى اللوبي العقاري المالي الذي ساق هذا القانون المجحف “.

وتابع: “نحنُ الذين نلتزم الدستور والمعاهدات الدولية والحفاظ على حق السكن والمصلحة العامة والمبادرة الفردية والانتظام العام ومكافحة الفساد والافساد والمحسوبيات، ونلتزم ونطبق القوانين المرعية الاجراء التي تكفل حماية الملكية التجارية والعرف السائد الذي شرّع حق الخلو ، وأنتم الذين تمنعتم عن إعطاء المضاعفات المطلوبة للمالكين خلال الفترة السابقة من أجل تجهيز الارضية لرميهم خارج المآجير”.

ولفت البيان الى ان ” المحتلين الحقيقيين هم الذين ما زالوا مكتوفي الايدي امام جريمة العصر، وسرقة اموال المودعين، وأصدروا القوانين المجحفة ، وصادروا أملاك الناس عبر التاريخ “.

وختم البيان: “لن يموتَ حقّ وراءه مُطالب ، ولن يقدر أحدٌ أن يطفىء نور الحقيقة فالشمس ساطعة، والأحرار لن يخنعوا “.