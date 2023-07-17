الأثنين 29 ذو الحجة 1444 ﻫ - 17 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اللجنة الخماسيّة تتوعّد بإجراءات ضدّ "المعرقلين": لانتخاب رئيس يلتزم بالإصلاحات

منذ 33 دقيقة
اللجنة الخماسية بشأن لبنان - تعبيرية

اللجنة الخماسية بشأن لبنان - تعبيرية

A A A
طباعة المقال

أشار بيان مشترك عن الاجتماع الثاني للمجموعة الخماسية بشأن لبنان، إلى أنّ “ممثلين عن جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية ودولة قطر والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، اجتمعوا اليوم، لمناقشة الحاجة الملحة للقيادة اللبنانية للتعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية وتنفيذ إصلاحات اقتصادية ضرورية من أجل الوفاء بمسؤولياتها تجاه مواطينها. يعتمد إنقاذ الاقتصاد وتأمين مستقبل أكثر ازدهارًا للشعب اللبناني على ما ستقوم به القيادة اللبنانية”.

وأضاف البيان: “وفيما أكّدت بلداننا الخمسة على الالتزام بسيادة لبنان واستقلاله، غير أنّنا نتابع بقلق أنّه وبعد 9 أشهر تقريبًا من انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون لم ينتخب القادة السياسيون في لبنان خلفًا له. ومن الأهمية بمكان أن يلتزم أعضاء البرلمان اللبناني بمسؤولياتهم الدستورية، وأن يشرعوا في انتخاب رئيس للبلاد. لقد ناقشنا خيارات محددّة في ما يتعلّق باتخاذ إجراءات ضدّ أولئك الذين يعرقلون إحراز تقدم في هذا المجال.

وبغية تلبية تطلعات الشعب اللبناني وتلبية احتياجاته الملحة، فلا بدّ أن ينتخب لبنان رئيسًا للبلاد يجسد النزاهة ويوحّد الأمّة ويضع مصالح البلاد في المقام الأوّل، ويعطي الأولية لرفاه مواطنيه ويشكّل ائتلافًا واسعًا وشاملًا لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الأساسية، لا سيما تلك التي يوصي بها صندوق النقد الدولي. إنّ بلداننا على استعداد للعمل مع لبنان لدعم تنفيذ هذه الإجراءات الإصلاحية التي لا مفرّ منها لتحقيق ازدهار البلاد واستقرارها وأمنها في المستقبل”.

    المزيد من أخبار لبنان

    القمح
    بعد وقف اتّفاق تصدير الحبوب الأوكرانيّة.. كيف سيتأثّر لبنان؟
    الليرة اللبنانية والدولار الأميركي
    بعد تقلّباته الهستيريّة الأخيرة.. كم بلغت تسعيرة "الدولار" مساء؟
    جولة لمراقبي مصلحة حماية المستهلك - أرشيفية
    مواد منتهية الصلاحية و"سوس" في البهارات.. إليكم التفاصيل

    الأكثر قراءة

    سبينيس
    بالفيديو - أفعى في "spinneys" ضبية!
    البعوض- تعبيرية
    وصفة في مطبخك تعالج لدغات البعوض.. تعرف عليها
    شعار شركة آبل
    صورة مسربة لحافظة الحماية لـ iPhone 15 Pro Max تكشف عن ميزة هائلة