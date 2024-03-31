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اللجنة الرسمية للاستاذة المتعاقدين تناشد المعنيين للتكفل بنفقات علاج أحد المُربّين

منذ 5 دقائق
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تلقّت اللجنة الرسمية للاساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية بأسف شديد نبأ الحادث الذي حصل للدكتور المتعاقد قاسم حسن رمال.

وفي هذا السياق، اتصلت اللجنة بوالد الزميل مطمئنة الى حالته الصحية، متمنية له الشفاء العاجل. وتوجهت بنداء الى وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي ووزير الصحة الدكتور فراس الابيض ورئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران، بالتكفّل بنفقات العلاج كافة للدكتور رمال، علماً ان الاساتذة المتعاقدين بالجامعة اللبنانية محرومون من التغطية الصحية ومن ابسط مقومات الاستمرار والامان الوظيفي.

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