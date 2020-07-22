اللجنة الصحية في المنصوري: معالجة الحالات الطارئة داخل البلدة

كورونا
كورونا

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أعلنت اللجنة الصحية في بلدة المنصوري “معالجة الحالات الطارئة داخل البلدة، وذلك في مستوصف الامام الصدر أو في عيادات الطبيب المختص، وكذلك في مستوصف الهيئة الصحية الاسلامية الذي سيتم افتتاحه قريبا، وذلك من أجل تخفيف الأعباء المالية على المريض، وحرصا لعدم الاختلاط الكثير في المستشفيات”.

أضافت في بيان اثر اجتماع عقدته في مستوصف “الإمام الصدر”: “تقييم التجهيزات الموجودة في مستوصف الامام الصدر الصحي ومتابعة تأمين بعض المستلزمات، تأمين عدد من الامصال ومخفضات الحرارة وبعض مستلزمات الجراحة وغيرها، ووضعها في عيادة المستوصف (الأدوية موجودة وتم شراؤها منذ بداية الازمة وهي في حوزة خلية الازمة) وجدولتها ومتابعتها بإشراف الدكتور يوسف محسن والممرض حسين المصري”.

ونوهت “بجهود فريق الدفاع المدني في كشافة الرسالة الاسلامية والهيئة الصحية الاسلامية وجهوزيتهم والخبرة العالية الموجودة لديهم”.

كما أعلنت أنها جالت على عيادة المستوصف والاشراف على المعدات الموجودة.

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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