اللجنة الصحية في صيدا: على سكان المخيمات التزام الاجراءات الوقائية بعد إصابتي عين الحلوة

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عقدت اللجنة التنسيقية الصحية لمنطقة صيدا اجتماعا طارئا في مستشفى “الهمشري” حضره مدير دائرة الصحة في لبنان ومدير قسم الصحة في منطقة صيدا، رئيس مكتب منطقة صيدا، ومدير مستشفى الهمشري الدكتور رياض أبو العينين وقائد القوة المشتركة واللجان الشعبية والدفاع المدني والهلال الأحمر وجمعية الشفاء وجمعية الهلال الأخضر والنداء الإنساني.

وتوقف المجتمعون أمام “التفشي الخطير والمتزايد لفايروس كورونا المستجد ودخوله إلى مخيماتنا وخصوصا أنه في الآونة الأخيرة تم اكتشاف حالات جديدة مؤكدة داخل مخيم عين الحلوة، والحالات المكتشفة قد خالطت العديد من أبناء المخيم.

وعليه ندعو أهلنا إلى التزام الآتي:

1-التقيد والإلتزام بقرارات وزارة الصحة ودائرة الصحة في الأونروا والمؤسسات الصحية العاملة في الوسط الفلسطيني.

2 – منع إقامة حفلات الأعراس والمناسبات والإحتفالات.

3 – إقفال المساجد وبيوت العزاء واقتصار الجنائز على عدد محدد.

4 – إقفال المقاهي وأماكن التسلية والترفيه والمؤسسات والبرامج الترفيهية الصيفية التي تقيمها المؤسسات والأنشطة.

5 – عدم الخروج من المنازل إلا في الحالات الضرورية الطارئة وعدم التجول في الأسواق إلا للتزود بالحاجات التموينية وبقدر الضرورة.

6 – إتخاذ إجراءات السلامة الشخصية من ارتداء الكمامة والقفازات والتباعد قدر الإمكان.

7 – إلغاء الرحلات الترفيهية إلى خارج المخيم”.

وأعلنت أنه “سيصار إلى إجراء فحوص للمخالطين والتي سوف تجرى من قبل فريق مستشفى الهمشري ونوصي بإجراء فحوص عشوائية لأهلنا في المخيم في الأيام القادمة بالتنسيق بين المؤسسات الصحية واللجان الشعبية ولجان الأحياء”.

وختمت: “نحن اليوم في قلب العاصفة والخطر يدهمنا وعلينا أخذ الأمور بجدية وحذر وعدم التهاون والتساهل لنتفادى إغلاق المخيم والحفاظ على صحة وسلامة أهلنا وأطفالنا”.