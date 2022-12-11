اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين: موقفنا واحد وواضح بالإضراب حتى يدفع وزير التربية حقوقنا

أعلنت اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي أن المدارس والثانويات الرسمية أكدت عدم الالتزام بقرار الرابطة “المُعيب والمُسيس” بالتعطيل القسري يومين، معتبرة أن لا فائدة منه سوى حفظ ماء وجه الرابطة.

وقالت في بيان: “خطوة مباركة للاساتذة المتعاقدين والملاك والمدراء الذين رفضوا استخفاف الرابطة بهم وبحقوقهم، وبعدم عودتها للجمعيات العمومية لان الاساتذة موقفهم واحد وواضح بالاضراب حتى يدفع وزير التربية حقوقهم لا بنصف اضراب وبتعطيل قسري لا يمت الى العمل النقابي بصلة”.

وأشارت اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي الى أن المدارس والثانويات التي ستلتزم الاضراب يومين عددها محدود، وهي بطبيعة الحال أو تعود لمدراء هم أعضاء في الرابطة أو على علاقة مع المكاتب التربوية.

واعتبرت اللجنة أن أصحاب الكرامة ردوا بالرد المناسب على قرار الرابطة ما يثبت مرة جديدة أن لو كان لها شيء من عزة النفس لاستقالت بدل من نسفها العمل النقابي وحقوق المعلمين وهيبة التعليم الرسمي.

واشارت إلى أن حقوق الأساتذة من حوافز وبدل نقل ومستحقات ما زالت في ذمة وزير التربية، مشددة على أن عدم دفعها سيؤدي الى رمي العام الدراسي في التهلكة، مؤكدة أن حين ينفد صبر الأساتذة سيترحم الجميع على القطاع التعليمي في لبنان.