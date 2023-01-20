الجمعة 27 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 20 يناير 2023 |
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اللجنة الفاعلة للمتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي: ما زال إضرابنا مستمرا

منذ 9 دقائق
إضراب

إضراب

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أصدرت “اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي”، بياناً جاء فيه:

“على رغم مرور أسبوعين على إعلاننا الاضراب والتزام الاساتذة المتعاقدين به، وتصاعد الاضراب والاعتصامات، متعاقدين وملاك، أكاديمي ومهني. وبعد محاولات الروابط ومن وظفت لتمثيل المتعاقدين ركوب موجة الاضراب تحت غطاء وزير التربية القاضي عباس الحلبي، ما زال إضرابنا مستمرا، ولا زال وزير التربية يتجاهل حقوق الاساتذة التي نتحدث عنها بالادلة والبراهين، كما ويتجاهل مصير 60 مليون دولار، وينصب الروابط ومن عينهم متحدثين باسم الاساتذة”.

في سياق متصل، أكد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي، التزامه النهائي بالعمل على توفير مقومات التعليم الحضوري، وخصوصا العطاءات والحوافز لأفراد الهيئة التعليمية والدعم لصناديق المدارس.

واعتبر أن “أي تعطيل للدراسة يعطل المساعي الرامية إلى تأمين المقومات اللازمة لتسيير المدارس وفي مقدمها الحوافز”.

ورأى أن “أي اتجاه لإقفال الثانويات أو المدارس الرسمية، يؤدي إلى انقطاع المتعاقدين عن التدريس وبالتالي التسبب بقطع لقمة عيشهم، فضلا عن خسارة أيام التدريس التي يحتاجها التلامذة لإنجاز برنامج السنة الدراسية بعد سنتين من الانقطاع والتخفيف من حجم المناهج المطلوبة””.

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