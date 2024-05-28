اللجنة الفرعية المنبثقة عن الإدارة والعدل تواصل درس اقتراح قانون الإعلام.. وهذه التفاصيل

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس اقتراح قانون الاعلام جلسة، برئاسة النائب جورج عقيص، وفي حضور النائبين حسين الحاج حسن واسامة حمدان.

كما وحضر الجلسة النائب السابق غسان مخيبر، ونقيب المحررين جوزيف القصيفي، ونائبه صلاح تقي الدين، والمحامي فاروق المغربي، وليل بهنان.

وكان سبق للجنة في الجلسة السابقة أن ناقشت المواد المتعلقة بالشفافية والتمويل، إضافة الى المواد المتعلقة بإمكانية تملك اشخاص اجانب لحصص محددة في الشركات الاعلامية. في هذه الجلسة تابعت اللجنة مناقشة المواد التي بدأت بدرسها في الجلسة السابقة.

وبنتيجة المناقشة والتداول اقرت اللجنة بعض المواد التي درستها وعدلت بعضها.

ورفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها الجلسة المقبلة.

كما عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل جلسة لها لاستكمال درس اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء الاداري، برئاسة النائب جورج عقيص، وفي حضور النواب اسامة سعد، وحسين الحاج حسن وحليمة القعقور. كما وحضر الجلسة عن وزارة العدل القاضي ندين رزق، عن مجلس شورى الدولة القاضي سميح مداح والقاضي ميراي داود، رئيس نادي قضاة لبنان القاضي فيصل مكي والقاضي محمد فواز، وعن نقابة بيروت المحامي رزق زغيب والمحامي سعد الدين الخطيب.

وكان سبق للجنة أن درست في الجلسة السابقة الأحكام المتعلقة بالمواد المتعلقة بالطلبات الاضافية والطلبات المقابلة، فأنهت مواد هذا القسم وانتقلت بالدرس الى مواد القسم الثالث والمتعلق بطلبات التدخل والادخال وناقشت بعض مواده.

وكذلك انهت اللجنة في هذه الجلسة درس القسم الثالث والمتعلق بطلبات التدخل والادخال وناقشت بعض مواده، واقرتها بعد أن ادخلت تعديلات على معظم هذه المواد، وانتقلت الى درس المواد المتعلقة بضم الخصومات والفصل بينها، مواد الفصل المتعلق بطلبات الرد والتنحي ونقل الدعوى، مواد الفصل المتعلق بوقف المحاكمة المتضمن الفروع التي تناولت انكار الخط والتوقيع وادعاء التزوير.

وبعد المناقشة والتداول بين السادة أعضاء اللجنة اقرت المواد التي درستها بعد تعديل عدد منها ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة التالية.