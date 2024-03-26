اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة تابعت درس اقتراحات قوانين تتعلق بالقضاء الإداري

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء الاداري جلسة، برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عقيص، وحضور النائبين حسين الحاج حسن وحليمة القعقور، وعن وزارة العدل القاضية ندين رزق، وعن مجلس شورى الدولة القاضي سميح مداح، وعن نادي قضاة لبنان القاضي محمد فواز والقاضية نجاة أبو شقرا، وعن نقابة بيروت المحامي رزق زغيب.

وكان سبق للجنة أن درست في الجلسة السابقة الأحكام المتعلقة بصلاحية القضاء الاداري الالزامية، مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالتحكيم وأهلية المتقاضين، كما الأحكام المتعلقة بالعقود الادارية وأركانها وشروط صحتها وشروط بطلانها، كما الاحكام المتعلقة بالنزاعات الانتخابية والاصول التي يجب أن تطبق على هذه المنازعات وهل الاعتراضات، إضافة الى الاحكام المتعلقة بطوارئ المحاكمة وناقشت المواد المتعلقة بالطلبات الطارئة.

وتابعت اللجنة في هذه الجلسة درس مواد اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء الاداري وتداول أعضاء اللجنة بالمواد المتعلقة بالطلبات الاضافية والطلبات المقابلة، فأنهت مواد هذا القسم وانتقلت بالدرس الى مواد القسم الثالث والمتعلق بطلبات التدخل والادخال وناقشت بعض مواده.

بعد المناقشة والتداول بين أعضاء اللجنة، أقرت المواد التي درستها بعد تعديل عدد منها وتعليق مادة واحدة لمزيد من الدرس ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة التالية.