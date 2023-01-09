الأثنين 16 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 9 يناير 2023 |
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اللجنة النقابية لسائقي مرفأ بيروت: لتصحيح الأجور على أساس الدولار

منذ 36 دقيقة
مرفأ بيروت المدمّر

مرفأ بيروت المدمّر

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أشارت اللجنة النقابية لسائقي مرفأ بيروت إلى أنّه “لما كانت قد وصلت بنا الأمور إلى قعر الهاوية بكل ما للكلمة من معنى من الناحية الاقتصادية والغذائية والاستشفائية، مما يؤدي إلى جوع وعوز ومرض لم يعتد السائق اللبناني عليه ولن يعتاد لأنه يصنف إذلالًا واستخفافًا بتعبه وحقه، نتسائل ماذا تغير على أصحاب الشاحنات، وقفنا معهم حتى استحصلو أجرة نقلهم بالدولار الأميركي مع العلم أنّ أسعار قطع الغيار والزيوت والدواليب والبطاريات تدنت أسعارها على الدولار، فنجدهم يعطون السائق بعض الفتات من الليرات اللبنانية، ونجدهم ينتقصون من حق السائق براحته وحقوقه، كما كنّا تلقينا وعوداً من نقابة أصحاب الشاحنات في مرفأ بيروت بتوحيد الأجور وبالدولار الأميركي فجاءت هذه الوعود انتقاصا بالأجور وانتقاصًا بحقوقنا”.

وطالبت في بيان “بتصحيح الأجور على أساس الدولار لإعادة التوازن كما كان قبل إنهيار الليرة، ودفع التعويضات كبدل النقل حسب المراسيم والحقوق الأخرى كالتعويضات العائلية”، مذكرة أنه “لم يعد أمامنا من خيارات وقد طفح الكيل فأنتم تجبروننا على ما لا نرغب فيه، محتفظين لأنفسنا في حق التحرك السلمي وبما تنص عليه الشرائع”.

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