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"اللقاء الديمقراطي": تصوّر لإعادة النازحين يشمل التوافق مع كل الأطراف

منذ ساعة واحدة
مركز كمال جنبلاط الثقافي الإجتماعي في راشيا

مركز كمال جنبلاط الثقافي الإجتماعي في راشيا

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أكد النائب وائل أبو فاعور، عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي”، أن الحزب التقدمي الاشتراكي يمتلك تصورًا لإعادة النازحين السوريين، وسيتم مناقشته مع جميع الأطراف المعنية بهذا الشأن.

جاءت تصريحات أبو فاعور خلال لقاء عُقد في مركز كمال جنبلاط الثقافي الاجتماعي في راشيا، حيث تمت مناقشة موضوع النازحين السوريين بعد الأحداث الأمنية الأخيرة في لبنان.

وأكد أبو فاعور أهمية مسألة إعادة النازحين السوريين كمسألة وطنية هامة، داعيًا إلى وضع خطة وطنية واضحة لتنظيم عودتهم بشكل منظم وآمن.

وتابع أبو فاعور بالقول إن “الأمر شائك ويحتاج إلى خطوات سياسية وغير سياسية على المستوى المحلي والدولي”.

وأشار إلى أنهم ككتلة ديمقراطية قد أعدوا ورقة سابقًا حول هذا الأمر، وستُعاد دراسة وتطوير هذه الورقة بناءً على المناقشات مع القوى السياسية والمؤسسات المعنية، بما في ذلك رئيس الحكومة ووزارة الداخلية والأمن العام والجيش اللبناني.

وأضاف أبو فاعور: “سنعيد صياغة هذه الورقة لتقديمها كأفكار لخطة وطنية يمكن تبنيها بروح التعاون بين كل القوى السياسية، مع التأكيد على ضرورة تحقيق هذا الهدف بدون تصعيدات أو صراعات، لضمان عودة النازحين بشكل شامل ومستدام.”

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