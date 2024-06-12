"اللقاء النيابي المستقل": أكدنا موقفنا لتوحيد الجهود والتوافق حول انتخاب رئيس

أشار “اللقاء النيابي المستقل” في بيان الى أنه اجتماع عُقد ظهر اليوم الأربعاء، بين وفد تكتل “لبنان القوي” برئاسة النائب جبران باسيل يرافقه النائبين جيمي جبور ونقولا صحناوي، مع نواب من”اللقاء النيابي المستقل” الذي يضم كتلتي “الاعتدال الوطني” و”لبنان الجديد”، حيث حضر منهم إضافة الى النائب بدر، النواب أحمد الخير، سجيع عطيه، جميل عبود وأمين سر كتلة “الاعتدال” هادي حبيش.

وعرض النائب باسيل أجواء المشاورات التي أجراها مع مختلف الكتل النيابية بشأن مبادرته لإنتخاب رئيس للجمهورية.

وأكد “اللقاء النيابي المستقل” خلال الاجتماع موقفه الساعي الى “توحيد الجهود وتوسيع مشاركة مختلف الأطراف للوصول إلى توافق حول انتخاب الرئيس العتيد”.

واتفق المجتمعون، على “استمرار التواصل والتنسيق مع مختلف الكتل النيابية لتأمين اجراء الانتخابات الرئاسية وإعادة إنتظام عمل المؤسسات الدستورية”.