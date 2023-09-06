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اللقاء النيابي المستقل: الحوار يستحقّ "فرصة" ولكن "وفق هذه الضوابط"

منذ 32 دقيقة
اللقاء النيابي المستقل

اللقاء النيابي المستقل

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أعلن نواب “اللقاء النيابي المستقل” بكتلتيه “لبنان الجديد” و”الاعتدال الوطني” في بيان أصدروه إثر اجتماعهم الدوري، أنهم “ناقشوا المبادرة المطروحة من الرئيس بري، واعتبروا أن الأصل الدستوري هو الذهاب إلى مجلس النواب وعقد جلسة انتخاب بدورات متتالية حتى إنجاز الاستحقاق، ولكن هذا لا يمنع أي حوارٍ ثنائيٍ أو جامع بين يدي هذه الجلسة، ونظرًا للتوازنات الحالية في المجلس النيابي، وحتى لا يبقى البلد بمؤسساته المعرضة للانهيار، ولا المواطن بمعيشته، رهينتين للقوى السياسية، رأى المجتمعون أن الحوار يستحق إعطاءه الفرصة وفق الضوابط الآتية: حصر الحوار بموضوع انتخاب رئيس الجمهورية، أن تكون مدة الحوار محدودة وقصيرة، وأن يكون هناك تعهد مسبق من الفرقاء بأنه مهما كانت نتيجة الحوار سيذهب الجميع إلى جلسة انتخاب بدورات مفتوحة حتى انتخاب الرئيس.”

من جهة أخرى، استعرض المجتمعون “القضايا الإنمائية في المناطق ولا سيما موضوع فتح مطار القليعات، الذي يعطي لبنان موقعًا متقدمًا في مشروع إعادة إعمار سوريا المقبل، كما يؤمن فرص عمل لأبناء المنطقة وتنمية لها، وقرروا متابعة هذا المشروع مع جميع المسؤولين المعنيين حتى إنجازه”.

وتوقف النواب “عند انقطاع المياه عن أحياء العاصمة بيروت لأسابيع، وطالبوا الحكومة وشركة مياه بيروت وجبل لبنان بإيجاد الحلول السريعة سواء بتأمين الكهرباء لضخ المياه أو برصد الأموال اللازمة لصيانة محطات التوزيع الأساسية”.

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