اللقاء "تكهرب" منذ الدقائق الأولى.. لودريان فاجأ باسيل!

كشفت مصادر التيار الوطني عن السبب الذي أدى إلى تقصير لقاء الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لبضع دقائق فقط خلافًا لما كان متوقعًا.

المصادر أشارت لصحيفة “اللواء” إلى أنه منذ بدء اللقاء فاجأ لودريان باسيل بإصرار فرنسا على التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، نظرًا لأهمية وجوده في سدة القيادة في هذه الظروف الصعبة وللحفاظ على الأمن والاستقرار، حسبما قال.

واستنادًا للمصادر، فإن باسيل بدا مستاءً من هذا الطلب، وبادر ضيفه بالقول: “أنت هنا في مهمة للمساعدة بانتخاب رئيس الجمهورية، في حين أن مسألة التمديد لقائد الجيش التي نرفضها ونعارضها هي شأن داخلي يتم بحثه في ما بيننا، ولا شأن للخارج فيها، وهي خارج نطاق مهمتكم”.

ولفتت مصادر التيار إلى أنّ جو اللقاء تكهرب منذ الدقائق الأولى، ونهض لودريان مستاء وغادر ميرنا الشالوحي، وسجل بأنّ هذا اللقاء هو الأقصر في سلسلة اللقاءات التي عقدها الموفد الرئاسي الفرنسي مع المسؤولين والقيادات اللبنانية خلال زيارته هذه.