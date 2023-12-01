الجمعة 17 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 1 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اللقاء "تكهرب" منذ الدقائق الأولى.. لودريان فاجأ باسيل!

منذ 39 دقيقة
الموفد الفرنسي جان إيف لودريان والنائب جبران باسيل

الموفد الفرنسي جان إيف لودريان والنائب جبران باسيل

A A A
طباعة المقال

كشفت مصادر التيار الوطني عن السبب الذي أدى إلى تقصير لقاء الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لبضع دقائق فقط خلافًا لما كان متوقعًا.

المصادر أشارت لصحيفة “اللواء” إلى أنه منذ بدء اللقاء فاجأ لودريان باسيل بإصرار فرنسا على التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، نظرًا لأهمية وجوده في سدة القيادة في هذه الظروف الصعبة وللحفاظ على الأمن والاستقرار، حسبما قال.

واستنادًا للمصادر، فإن باسيل بدا مستاءً من هذا الطلب، وبادر ضيفه بالقول: “أنت هنا في مهمة للمساعدة بانتخاب رئيس الجمهورية، في حين أن مسألة التمديد لقائد الجيش التي نرفضها ونعارضها هي شأن داخلي يتم بحثه في ما بيننا، ولا شأن للخارج فيها، وهي خارج نطاق مهمتكم”.

ولفتت مصادر التيار إلى أنّ جو اللقاء تكهرب منذ الدقائق الأولى، ونهض لودريان مستاء وغادر ميرنا الشالوحي، وسجل بأنّ هذا اللقاء هو الأقصر في سلسلة اللقاءات التي عقدها الموفد الرئاسي الفرنسي مع المسؤولين والقيادات اللبنانية خلال زيارته هذه.

    المزيد من أخبار لبنان

    محطة محروقات - تعبيرية
    جدول جديد للمحروقات.. كيف أصبحت الأسعار؟
    الحدود الجنوبية
    الضغط الدوليّ على لبنان يتعاظم.. "جسّ نبض" ومعادلة للبحث!
    رئيس الحكومة نجيب ميقاتي
    ميقاتي في الإمارات.. وكلمة مرتقبة أمام مؤتمر "كوب 28"

    الأكثر قراءة

    آثار الدمار في غزة
    غزة تحت النار
    صفقة كبيرة "مرتقبة" في غزة.. صحيفة أمريكية تكشف التفاصيل
    إيلون ماسك
    غزة تحت النار
    رد "غريب" من إيلون ماسك على دعوة حماس لزيارة "غزة"!
    بايدن ونتنياهو
    غزة تحت النار
    بايدن يحذر نتنياهو.. والأخير يوافق!