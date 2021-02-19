اللقاح في مستشفى رفيق الحريري للمسجلين فقط

غرد مدير “مسستشفى رفيق الحريري الحكومي” فراس ابيض على “تويتر”: “بناء على تشديد وزارة الصحة العامة على ضرورة التزام الآلية التي وضعتها لتوزيع اللقاح، سيقتصر توزيعه في مركز “مستشفى رفيق الحريري الجامعي” على المسجلين على منصة الوزارة والحاصلين على مواعيد منها. يرجى ممن لديه اي استفسار الاتصال على رقم الوزارة 1214″.

بناء على تشديد وزارة الصحة العامة على ضرورة الالتزام بالآلية التي وضعتها الوزارة لتوزيع اللقاح، سوف يقتصر توزيع اللقاح في مركز مستشفى رفيق الحريري الجامعي على المسجلين على منصة الوزارة والحاصلين على مواعيد من الوزارة. يرجى ممن لديه اية استفسار الاتصال على رقم الوزارة ١٢١٤. — Firass Abiad (@firassabiad) February 19, 2021