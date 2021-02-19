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اللقاح في مستشفى رفيق الحريري للمسجلين فقط

19 - فبراير - 2021
لقاح كوررونا

لقاح كورونا

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غرد مدير “مسستشفى رفيق الحريري الحكومي” فراس ابيض على “تويتر”: “بناء على تشديد وزارة الصحة العامة على ضرورة التزام الآلية التي وضعتها لتوزيع اللقاح، سيقتصر توزيعه في مركز “مستشفى رفيق الحريري الجامعي” على المسجلين على منصة الوزارة والحاصلين على مواعيد منها. يرجى ممن لديه اي استفسار الاتصال على رقم الوزارة 1214″.

 

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