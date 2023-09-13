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"الله وحدو عم يحمي المطار".. ضوء أحمر وتحذير من "وضع خطير"

منذ 39 دقيقة
مطار رفيق الحريري الدولي

مطار رفيق الحريري الدولي

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تأسّف النائب وضاح الصادق لطريقة التعاطي مع مطار رفيق الحريري الدولي، منذ سنوات طويلة، قائلًا إنّه طغى عليها الاستهتار واللامبالاة وسوء الإدارة والتوظيف السياسي.

وأضاف في مؤتمر صحافي: اليوم نرفع الضوء الأحمر قبل التدقيق الذي سيحصل السنة المقبلة في المطار، ونُحذّر لأنّه ما لم يتم تدارك الوضع الخطير قد تصل الأمور إلى منع الرحلات الدولية إلى لبنان أو منع الطيران اللبناني من الدخول إلى مطارات في العالم.

وأردف: “تقرير الاتحاد الأوروبي عن وضع المطار عُرض في لجنة الأشغال وهو تقرير خطر جدًا ويجب التوقف عنده”، وكشف الصادق أنّه في حال توقف شركة “الميدل إيست” عن الدفع سيتوقف المطار عن العمل فورًا.

ولفت إلى أنّ الحمّالين والتاكسيات في المطار أقوى من كل الأجهزة الأمنية”، موضحًا أنّ “المطلوب تنظيم عملهم”، واستغرب كيف لشخص برتبة سائق أن ينظّم حركة الطيران وكيف لمهندس مدني أن يعطى مهمة إدارة المطار”، معتبرًا أنّ “الله وحدو عم يحمي المطار”.

وأشار إلى أنّ وزير الأشغال علي حمية لا يأبه لأي قانون.

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