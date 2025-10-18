اللواء أشرف ريفي: العدالة قادمة في الذكرى الخامسة عشر لاستشهاد وسام الحسن

صدر عن اللواء أشرف ريفي بيان بمناسبة الذكرى الخامسة عشر لاستشهاد اللواء وسام الحسن، جاء فيه: “ندعو إلى استكمال التحقيق لكشف المجرمين ومحاسبتهم، ونعِد بالاستمرار حتى النهاية لاستعادة لبنان الذي من أجله استشهد وسام الحسن”.

وأشار ريفي إلى أن “المجرمون يتساقطون الواحد تلو الآخر، والعدالة لا بدّ آتية بإذن الله”. وأضاف: “التحية لك أيها الشهيد البطل ولرفيقك الشهيد أحمد صهيوني، ولكل شهداء الوطن في عليائكم”.

وتأتي هذه التصريحات لتأكيد الاستمرار في متابعة قضايا الشهداء وتحقيق العدالة، في وقت لا تزال آثار استشهاد اللواء الحسن ورفيقه تتردد في الوجدان اللبناني، مع دعوة للمجتمع اللبناني للالتفاف حول قيم التضحية والوفاء للشهداء.