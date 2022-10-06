اللواء إبراهيم: الرد الإسرائيلي على مسودة التفاوض "لا يعنينا"

أكد المدير العام للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم أنّ “لبنان لا يعنيه الجواب الإسرائيلي حيال المقترحات اللبنانية بشأن اتفاق ترسيم الحدود البحرية”، مشيراً إلى أنّ الوسيط الأميركي، آموس هوكستين، هو من “يجب أن يتحمل مسؤوليته” في هذا الصدد.

وقال إبراهيم في تصريح لوكالة “سبوتنيك” (اليوم الخميس 6-10-2022): “لا يعنينا الجواب الإسرائيلي كلبنان”. وإن بيروت “تنتظر من الوسيط الأميركي أن يتحمل مسؤوليته، وما دام موقف لبنان موحداً فنحن الأقوى”.

وتشير وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن ثمة نقطة خلاف رئيسية تتعلق بالاعتراف بخط عوامات تمده إسرائيل من ساحلها إلى البحر. ويخشى لبنان من أن أي إجراء قد يعني ضمنا القبول رسميا بحدود برية مشتركة.

وقال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب لرويترز اليوم إنه لن يرد إلا على التصريحات الرسمية، وليس على التقارير الإعلامية بشأن الموقف الإسرائيلي.

وأضاف أن الاتفاق “أبرم بنسبة 90 في المئة لكن العشرة في المئة المتبقية هي الحاسمة”، موضحا أنه على تواصل مستمر مع الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين.

تأتي هذه التطورات في وقت يتطلع فيه لبنان إلى أي مؤشر على انفراجة لأزمته الاقتصادية المتفاقمة، كما تأتي في وقت يسعى فيه الرئيس ميشال عون إلى ضمان حقوق الغاز قبل انتهاء ولايته نهاية الشهر، بحسب مصادر سياسية.