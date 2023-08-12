اللواء إبراهيم: بعد كلام ميشال عون لا كلام للتيار

اعتبر اللواء عباس إبراهيم، أن “كلام فرنجية من الديمان عزز حظوظه الرئاسية وأظهر أنه صاحب بُعد وطني”.

وقال إبراهيم خلال حديث لقناة الجديد إن “استغلال حادثة الكحالة سيزيد القوى الداعمة لفرنجية وإصراراُ على ترشيحه”، مضيفاً أن “حادثة الكحالة لن تؤثر على البُعد الاستراتيجي للحوار القائم بين حزب الله والتيار الوطني الحر”.

وتابع: “إذا لم يُؤمَّن الاستقرار السياسي سيُفقد الاستقرار الأمني وأولى شروطه التواصل”.

كما شدّد للواء إبراهيم أن “عدم الانخراط في حوار وطني يعزز الاتجاه العنفي والاحتقان والجو المتفلت”.

واستطرد إبراهيم قائلاً: “بعد كلام عون لا كلام للتيار فكل الوطن تحت سقف هذا الكلام فكيف بالحري التيار؟”