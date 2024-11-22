الجمعة 20 جمادى الأولى 1446 ﻫ - 22 نوفمبر 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اللواء إبراهيم: كل عام ووطننا بخير

منذ ساعة واحدة
اللواء عباس ابراهيم

اللواء عباس ابراهيم

A A A
طباعة المقال

كتب اللواء عباس ابراهيم عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي: “بمناسبة الذكرى الحادية والثمانين لاستقلال لبنان: في هذا اليوم الذي يُخلّد لنا الذكرى الحادية والثمانين للاستقلال، يواجه لبنان حربا مدمّرة تمتد من أقصاه إلى أقصاه، حيث بلغ عدد الشهداء والجرحى الآلاف، نتيجة لعدوان إسرائيلي غير مسبوق. في ظل هذه الظروف العصيبة، فإننا كلبنانيين مدعوون للإجابة الموحّدة على سؤال لا وطن موحّدا قبل الإجابة عليه: ما هي معايير الاستقلال والتبعيّة لدينا؟ في الاجابة نضع مداميك لبنان المستقل والموحد، ذلك الوطن الذي نؤمن بأنه آت بنضال شبابه، ليحمل فجر الثاني والعشرين من تشرين الثاني الإجابة الجامعة التي تبزغ مع حلول يوم الاستقلال الموعود. وكل عام ووطننا بخير”.

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب سيمون أبي رميا
    أبي رميا: الاستقلال هو نضال دائم
    مدرسة - تعبيرية
    حراك المتعاقدين للوزير: لدفع بدل الانتاجية كاملاً
    النائب ابراهيم كنعان
    كنعان: هكذا يتحرّر القرار وتفعّل المؤسسات وينتصر لبنان

    الأكثر قراءة

    فشل مخططات حزب الله وإيران في سوريا
    قيادات حزب الله.. "النظام السوري كشفنا"
    غارات عنيفة على الضاحية
    الحرب على لبنان
    صحيفة إسرائيلية تكشف لماذا أوقف الجيش الاسرائيلي قصف الضاحية؟
    الباحث الإسرائيلي زئيف إيرليخ
    الحرب على لبنان
    دخل لفحص موقع أثري.. باحث إسرائيلي يقتل في معركة جنوب لبنان