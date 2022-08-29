الأثنين 2 صفر 1444 ﻫ - 29 أغسطس 2022 |
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اللواء إبراهيم: لبنان يمرّ بواحدة من أصعب أزماته... وهذا هو المطلوب

منذ 33 دقيقة
اللواء عباس ابراهيم

اللواء عباس ابراهيم

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أكد مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم خلال احتفال لمناسبة عيد المؤسسة أن لبنان يمرّ بواحدة من أصعب وأقسى أزماته عبر تاريخه في ظلّ اضطرابات وتغييرات جيوسياسية عدّة.

وقال اللواء ابراهيم: “حقّنا لن يضيع والإحتلال لن يستمرّ بل سيزول لأنّ لبنان أقوى ممّا يعتقد كثيرون فالأرض أرضنا والمياه مياهنا والسماء سماؤنا ولأنّ اللبنانيين أصحاب الحقّ فهم الأقوى وما ضاع حقٌّ وراءه مطالب وقوّة تحميه وتستعيده”.

وأضاف أن “المطلوب أن نتعالى عن المصالح الضيّقة من أجل الوطن وأدعو الجميع إلى التكاتف لتعزيز الوحدة الوطنية لتكون السدّ المنيع عن لبنان وشعبه في وجه الأعاصير التي تجتاح المنطقة والعالم ولنعمل معاً كلٌّ من موقعه لننتشل لبنان من أزماته وننهض به ليعود بلداً يُفتخر بالإنتماء إليه”.

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