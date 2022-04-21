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اللواء إبراهيم لعسكريي ​الأمن العام: واجهتم الإرهاب ليبقى لبنان

21 - أبريل - 2022
اللواء عباس ابراهيم

اللواء عباس ابراهيم

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هنأ المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس إبراهيم​، “عسكريي ​الأمن العام​ بمناسبة عيدي الفصح المجيد والفطر المبارك”، وأشار، متوجهًا إليهم، إلى أنّ “ما تقومون به من مهمات موكلة إليكم تجاه شعبكم ووطنكم والمقيمين على أرضه، هو أمر ليس بجديد عليكم، وأنتم الذين خبرتم تقديم الخدمات بإخلاص وشفافية”.

ولفت، في بيان، إلى أنكم “واجهتم الإرهاب وكافحتموه بأجسادكم وقواكم، من دون الاستسلام أو التخلي عن المسؤولية أو الفداء، وأصرّيتم في أحلك الظروف أن تكونوا حماة الدولة ومؤسساتها، رغم الإنتقادات لكي يبقى لبنان وطن الحق والإنسان”، راجيًا من الله أنّ “يعيد هذه الأعياد المباركة عليكم وعلى عائلاتكم ووطنكم بالخير والطمأنينة والسلام”.

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