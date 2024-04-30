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اللواء إبراهيم: وجود النازحين السوريين في لبنان بات خطراً عليهم!

منذ ساعة واحدة
اللواء عباس إبراهيم

اللواء عباس إبراهيم

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اعتبر المدير العام للأمن العام السابق اللواء عباس إبراهيم أن “النازحين السوريين في لبنان باتوا عبئا على الدولة اللبنانية، ديمغرافيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا وأمنيًا”.

وأضاف اللواء إبراهيم في منشور له عبر منصة إكس:

“أبعد من ذلك، صار وجودهم في لبنان خطرًا عليهم هم أيضًا، والدليل الحوادث التي نسمع بها يوميًا ونراها ونتحمّل تبعاتها شعبًا ومؤسسات.

أما آن الأوان بعد لحلّ هذه المعضلة؟ ماذا تنتظر الدولة اللبنانية وماذا ينتظر المجتمع الدولي؟ أدعو إلى مؤتمر وطني تشارك فيه القوى السياسية اللبنانية كلها من دون استثناء لمعالجة هذه المشكلة.

في يدنا وحدنا نحن اللبنانيين الحلّ، وفي يدنا أيضًا أن نفرضه على العالم.

المطلوب جرأة وطنية لا مزايدات حزبية او طائفية موسمية لمعالجة الملف.

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