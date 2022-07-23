اللواء إبراهيم يكشف عن موعد انفراج أزمة الجوازات

كرم رئيس بلدية اليمونة طلال شريف مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم في احتفال أقيم في دارته في اليمونة، بحضور وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن، وزير البيئة ناصر ياسين، النائب طوني حبشي، النائب السابق اميل رحمة، فعاليات سياسة، دينية، قيادات أمنية، رؤساء بلديات وجهاء عشائر وفعاليات.

بعد زيارة تفقد فيها اللواء ابراهيم لبحيرة اليمونة وبعد شرح رئيس البلدية طلال شريف عن أهمية البحيرة المناخية وتأمين البحيرة مياه الشفة لعشرات القرى، وأهميتها بتربية الثروة السمكية، أشار ابراهيم ردا على أسئلة الإعلاميين الى أنه “كانت لي زيارة الى العراق على ضوء ما قمنا به العام الماضي وقضى بتوقيع عقد ينص على تقديم العراق مليون طن نفط أو فيول أويل لزوم الكهرباء، هذا العقد شارف على نهاياته وتصل آخر دفعة الى لبنان حول ما اتفق عليه في شهر أيلول المقبل، وكان لا بد أن نقصد العراق وأن نطلب من الأخوة العراقيين تجديد العقد، والعراق “طلع أكرم منا” ووعدنا بتمديد العقد وزيادة الكمية المعطاة للبنان الى مليوني طن”.

وردا على سؤال حول الوضع الأمني، أشار اللواء ابراهيم الى أن الوضع الأمني مستقر باليمونة والوضع الأمني في لبنان يشبه الوضع في اليمونة، لا بد أن يكون بعض “الفلتات” الأمنية، لكنها لا تعني الفلتان والوضع الأمني مثل أي وضع أمني في العالم

وحول أزمة جوازات السفر، أكد ان “مشكلة جوازات السفر عمرها سنة أو أقل، وهذا له علاقة بفتح الاعتمادات وناتجة عن تأخير فتح الاعتمادات، الشهر الماضي تم فتح الاعتماد وحل مسألة الجوازات يبدأ اعتبارا من الشهر العاشر”.

وحول طلب الطحين من العراق، قال: “طلبنا الطحين من العراق وقد تبيّن أن العراق ليس لديه مخزون طحين ووعدنا بتقديم القمح بدل الطحين”.

وألقى رئيس بلدية اليمونة طلال شريف كلمة ترحيبة باللواء ابراهيم.